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13 січня 2020, понеділок, 15:49 145
Бізнес 2020-01-13T15:55:20+02:00
Українські Новини
Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік приїжджав Кернес

Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік приїжджав Кернес

Тетяна Зотова
Олександр Ярославський, DCH Group, Геннадій Кернес, Мер Харкова
Віль Бакіров та Олександр Ярославський. Фото: прес-служба
Віль Бакіров та Олександр Ярославський. Фото: прес-служба

Один з найбільш відомих українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Про це бізнесмен повідомив під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці у Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить Ярославському, бізнесмен сказав: "У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти піднімали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили та й все. Не треба шукати ніяких чорних кішок у темній кімнаті. Тим більше, що ніякої ані кішки, ані мишки тут немає".

Як відомо, Харків є рідним містом Ярославського, та бізнесмен вклав у розвиток Харківської області близько 1 млрд доларів.

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