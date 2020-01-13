Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік приїжджав Кернес

Один з найбільш відомих українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Про це бізнесмен повідомив під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці у Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить Ярославському, бізнесмен сказав: "У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти піднімали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили та й все. Не треба шукати ніяких чорних кішок у темній кімнаті. Тим більше, що ніякої ані кішки, ані мишки тут немає".

Як відомо, Харків є рідним містом Ярославського, та бізнесмен вклав у розвиток Харківської області близько 1 млрд доларів.