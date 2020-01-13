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13 січня 2020, понеділок, 15:47 7
Суспільство 2020-01-13T16:00:37+02:00
Українські Новини
Ігор Попов: премії топ-посадовцям повинні бути прив’язані до конкретних індикаторів успішності

Ігор Попов: премії топ-посадовцям повинні бути прив’язані до конкретних індикаторів успішності

Анна Рудык
Ігор Попов. Фото: Фейсбук/Ігор Попов
Ігор Попов. Фото: Фейсбук/Ігор Попов

Колишній депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Попов вважає, що премії для топ-посадовців повинні бути прив'язані до конкретних індикаторів успішності і мати граничні розміри, щоб корелюватися з доходами підлеглих. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Перед новорічними святами топ-посадовці виписали собі суперпреміі. Відкриті джерела пишуть про сотні тисяч гривень. Насправді, для тих, хто працює на корупціогенних посадах - це дрібні кошти. Але принциповий аспект - це ЛЕГАЛЬНІ доходи. Посадовцям заборонено сумісництво, а пасивних доходів у багатьох немає. Тому для виправдання видатків використовують найбільш примітивний спосіб. Виправдання "це кінець року і все одно гроші пропадуть" некоректне. Вони не пропадуть, вони залишаться в державному бюджеті та на казначейському рахунку. А насправді премії повинні бути прив’язані до конкретних індикаторів успішності. І мати граничні розміри, щоб корелювати із доходами підлеглих. Чекаємо реакцію Кабміну та виконання парламентом контрольної функції.
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