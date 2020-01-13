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13 січня 2020, понеділок, 15:08 13
Верховна Рада і партії 2020-01-13T15:12:00+02:00
Українські Новини
Бойко хоче важливі закони приймати після референдуму – про землю, працю і децентралізацію

Бойко хоче важливі закони приймати після референдуму – про землю, працю і децентралізацію

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Референдум
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко переконаний, що парламент не повинен приймати соціально важливі законопроекти, не отримавши схвалення громадян на всеукраїнському референдумі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми категорично проти того, щоб соціально чутливі законопроекти приймалися без референдуму. Це, перш за все, стосується законопроекту про ринок землі, законопроекту про працю, законопроекту про децентралізацію, який, з нашої точки, поглиблює централізацію, і ще деяких законопроектів, які стосуються великої кількості людей. Тому нам незрозуміло, чому з порядку денного зник законопроект авторства нашої фракції про референдум. Ми наполягаємо, що спочатку має бути розглянуто законопроект про референдум і лише потім законопроекти, які є чутливими для людей", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Серйозною проблемою, за словами Бойка, є вибіркове ставлення до рішень Конституційного Суду (КС). "Мені взагалі дивно чути, коли ми направляємо до Конституційного Суду законопроекти для отримання висновків. Хочу нагадати, як брутально Верховна Рада в особі фракції "Слуги народу" повелася з рішеннями Конституційного Суду щодо відновлення соціальних виплат громадянам. У грудні було голосування за відновлення соціальних виплат чорнобильцям, ветеранам, людям з інвалідністю на виконання рішень Конституційного Суду. Фракція "Слуги народу" не підтримала це рішення. У мене виникає питання: для чого ми спрямовуємо до Конституційного Суду законопроекти? Це вибіркове використання КС – коли це вигідно, то його рішення приймаються, а коли вони суперечать політичним позиціям монобільшості, то не приймаються. Це неприйнятна позиція", – сказав опозиційний політик.

Парламентарій також обурився змінами до Регламенту Ради, які пропонується ухвалити. "Зміни до Регламенту, які з’явилися у порядку денному, насправді мають на меті одну річ – унеможливити прийняття поправок інших фракцій, окрім монобільшості. Це неприйнятно, це шлях до узурпації влади і авторитаризму, який не сприймається українським суспільством. Парламент у цьому році повинен переходити від добрих слів до реальних справ", – резюмував Бойко.

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