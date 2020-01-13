За 2019 рік обсяги споживання газу на Хмельниччині зменшилися на понад 16%

В минулому році АТ "Хмельницькгаз" протранспортував 560,5 млн. м. куб. блакитного палива, що на 16,2% менше, ніж у 2018 році. Споживачі усіх категорій, зокрема, промисловість, бюджетні організації, теплопостачальні підприємства та населення відчутно зменшили споживання енергоносія.

Відтак, побутові клієнти використали природного газу менше на 24,7%, промисловість - на 10,6%, бюджетні установи та організації - на 14,7%. Споживання газу виробниками теплової енергії за 2019 рік зменшилося в порівнянні з 2018 роком на 10,7% і склало 117 млн м. куб.

Найбільша частка споживання газу на Хмельниччині й надалі припадає на населення. Загалом, АТ "Хмельницькгаз" побутовим споживачам у 2019 році доставлено 276,350 млн куб. м блакитного палива, що складає 49,3% від загального обсягу.

Відтак, на значне зменшення обсягів споживання газу в минулому році вплинули теплі погодні умови, відносно висока вартість енергоносія та зменшення числа субсидіантів. Крім того, отримувачі державної допомоги почали економніше використовувати енергоносій в зв’язку із зменшенням державою соціальних норм та, відповідно, виділених сум державної допомоги.

"Тарифна виручка газорозподільної компанії розрахована, виходячи з обсягів розподілу газу 2018 року, - зауважує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Однак, у минулому 2019 році обсяги транспортування зменшилися на 16,2%, через що збитки "Хмельницькгазу" перевищать 82 млн грн. Також тенденція до зменшення обсягів споживання газу негативно позначається на діяльності компанії та, зокрема, підтримці в належному технічному стані газотранспортної системи області протяжністю майже 18 тис. км., адже нам критично не вистачає коштів, що надходять з тарифу на розподіл, який не переглядався більше п’яти останніх років".

Водночас, НКРЕКП 24 грудня 2019 року затвердила новий тариф для АТ "Хмельницькгаз", що стало вагомим кроком в напрямку прогресу. Адже через багаторічний необгрунтований тариф "Хмельницькгаз" вимушено несе значні збитки, що вже перевищили 520 млн грн, та втрачає кваліфікованих фахівців через проблеми із низькою оплатою праці. Однак, затверджений рівень нового тарифу на доставку не покриває нагальні потреби підприємства, а дозволить лише частково розпочати вирішувати окремі проблемні питання: наднизьку заробітну плату та відтік кращих фахівців, а також - зменшення боргів за технологічний газ.

Довідка:

АТ "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають понад 560 млн.м.куб. природного газу. АТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом більш як 400 тис. домоволодінь Хмельниччини. Загальний рівень газифікації області становить майже 80%, протяжністьгазових мереж – більше 17 тис.км. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантован робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельниччини. До бюджетів усіх рівнів АТ "Хмельницькгаз" у 2019 році сплатив понад 78,4 млн. грн.