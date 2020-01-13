підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Бізнес
  • Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не лише агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні, – Мірошниченко
13 січня 2020, понеділок, 13:27 145
Бізнес 2020-01-13T14:30:03+02:00
Українські Новини
Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не лише агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні, – М

Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не лише агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні, – Мірошниченко

Тетяна Зотова
Іван Мірошниченко, Бізнес-Варта, Олег Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг
Іван Мірошниченко. Фото: agropolit.com
Іван Мірошниченко. Фото: agropolit.com

Керівник громадської організації (ГО) "Бізнес-Варта" та експерт з питань аграрної політики Іван Мірошніченко вважає, що тиск силовиків на компанію Олега Бахматюка "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) може мати катастрофічні наслідки для країни, а єдиним можливим виходом з ситуації може бути мирова угода між бізнесменом і державними структурами.

Про тиск на компанію "Укрлендфармінг", одного з найбільших агровиробників України, який може призвести для вкрай негативних наслідків для економіки країни, керівник "Бізнес-Варти", український політик та експерт в області аграрної політики Іван Мірошніченко розповів в інтерв’ю виданню AgroPolit.com.

Мірошніченко вважає, що переслідування і тиск на одного з найбільших українських виробників – Групу компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, може призвести до вкрай негативних наслідків для економіки України: "Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не тільки агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні. Сьогоднішнє загострення ситуації довкола  Ukrlandfarming  – це необережне та непрофесійне вирішення питання реструктуризації боргів з боку уряду та НБУ (Національного банку України) довкола групи компаній у її складі. За останні 5-6 років відбувається певне переслідування компанії та тиск на неї. Нагадаю, що питання стосується не тільки Ukrlandfarming, а й публічної компанії "Авангард", яка була і має всі шанси залишатися другим виробником яйця і яєчного порошку в світі! Які наслідки будуть від їх падіння? Катастрофічні".

Експерт передбачає, що наслідки від можливого знищення компанії державою будуть суттєво перевершувати негативні наслідки, які отримала економіка країни від падіння агрохолдингу "Мрія": "1,2-1,5% ВВП України, там працює 30 тис. людей і в ньому є західні кредитори з близько 1,6 млрд доларів кредитів. "Мрія" впала 6 років тому, а фінансовий ринок і досі пам’ятає цей неприємний присмак і недоінвестовує в агросектор України того обсягу інвестицій, який міг би бути. Ukrlandfarming  – це три "Мрії", вона була лідером і входила в ТОП-5 компаній в світі. Олег Бахматюк не святий. Але він хоче компанію врятувати та розвивати, пропонує і повернути 8 млрд гривень, а влада та уряд чомусь цього не хоче, - заявив Іван Мірошніченко. - Активи, які сьогодні коштують 2-2,5 млрд доларів, стануть здобиччю "гробовщиків" та рейдерського напрямку "шакалів". Тобто, якщо зараз прийдуть поживитися 200 млн доларів, покладуть агрокомпанію в більш ніж 2 млрд доларів. Тому з боку влади, ФГВФО та уряду має бути виключно професійне та конструктивне вирішення питання боргів".

Мірошніченко нагадав, що справи, якими силовики тиснуть на компанію, стосуються 1,2 млрд гривень отриманого "VAB Банком" рефінансування від НБУ, в той час як сам Олег Бахматюк намагається повернути державі 8 млрд гривень кредитів через механізм реструктуризації: "В чому немає логіки, то у небажанні влади отримати 8 млрд гривень, при цьому гнатись за 1,2 млрд гривень, коли публічно пропонують 8 млрд гривень. Тобто якась інша ціль. Взагалі, історія з українським банкопадом – це ж приклад абсурдності: поклали більше 100 банків – і назвали це оздоровленням фінансово-банківської системи. Язик не повертається назвати це оздоровленням. Це були похорони фінансово-банківської системи України на замовлення когось. Завдяки НБУ, ФГВФО забрав з ринку близько 570-600 млрд гривень застав, які зараз продаються за 5-8% від номінальної або заставної вартості через Фонд гарантування вкладів".

Сам Бахматюк, вважає Мірошніченко, намагається врятувати компанію через розуміння масштабів негативних наслідків від її знищення. Єдиним виходом, який не нашкодить економіці України, є мирова угода між Бахматюком та державними установами: "Він розуміє ризики і наслідки ситуації з його компанією для країни, глобального ринку, тому намагається врятувати компанію та бути відповідальним до людей, країни та 30 тис. його співробітників і не дати їй впасти, а за можливості продовжувати її розвиток. Все змінюється. Для мене він великий український, національно зорієнтований бізнесмен. Мають бути знайдені рішення, має бути професійна та прагматична дискусія задля людей та економіки країни. Скоріш за все, має бути підписана мирова угода між Бахматюком та відповідними державними установами в рамках чинного законодавства. Потрібні тільки професійні рішення, спокійна рівна дискусія, аби захистити людей, зберегти компанію та втримати інвестиційний імідж України та агросектору".

Нагадаємо, що восени минулого року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується отримання рефінансування НБУ "VAB Банком" під час фінансово-економічної кризи в Україні у 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку.

Більше новин про: Іван Мірошниченко Бізнес-Варта Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг

Новини
Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі підвищується 2-й тиждень поспіль 14:17
Подоляни-боржники ризикують отримати пеню та позбутися права на державну допомогу 14:11 Прес-реліз
"Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової 14:04
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину 13:39
Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не лише агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні, – Мірошниченко 13:27
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok