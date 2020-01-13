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13 січня 2020, понеділок, 12:55 323
Верховна Рада і партії 2020-01-13T12:59:17+02:00
Українські Новини
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край"

Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край"

Надежда Комендантова
ОТГ, Наш край

За підсумками  повторних виборів у Сухополов’янській ОТГ Прилуцького району Чернігівської області переміг кандидат від партії "Наш край" Цибенко Сергій Миколайович, набравши втричі більше голосів за конкурента. Про це повідомила Пресслужба парії.

12 січня 2020 року відбулись повторні вибори у Сухополов’янській ОТГ, на яких кандидат від "Нашого краю" Сергій Цибенко набрав 151 голос, конкурент від БЮТ – 57 голосів. Загалом від "Нашого краю" обрано 5 депутатів.

Нагадаємо, 22 грудня 2019 р. відбулися перші місцеві вибори в Сухополов’янську об’єднану територіальну громаду, на яких кандидати від "Нашого краю" та "Батьківщини" отримали однакову кількість голосів.

Як повідомлялось раніше, "Наш край" підтвердив своє лідерство, посівши третє місце серед партій на виборах в ОТГ 22 грудня. Всього "Наш край" здобув 61 мандат, що становить 6,7% від усіх депутатів, обраних від партій. Також партія здобула перше місце у голосуванні за партійними списками по всій країні. В єдиній міській громаді, де відбулися вибори – Зіньківській міській ОТГ на Полтавщині – партію підтримали 29% виборців.

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