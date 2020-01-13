Альона Бабак готується піти з Кабміну, - ЗМІ

Одним з міністрів, які можуть бути відправлені у відставку найближчим часом, може стати Альона Бабак, яка відповідає в уряді за регіональний розвиток і будівництво. Причина - незадовільні результати роботи.

Об этом пишет издание Главком.

За 4 місяці на посаді ввірене їй міністерство особливих досягнень не показало і замість того, щоб зосередитися на основних повноваження відомства - децентралізації, Бабак в більшій мірі займалася будівельною сферою, відзначають журналісти.

Зокрема, мова йде про спроби призначити своїм заступником екс-чиновника з підробленим дипломом, пропозиції створити якісь комунальні КП для завершення довгобудів, заступництво за сумнівного главу ДАБІ.

"У жовтні минулого року в ЗМІ з'явилася новина, що відстороненого екс-главу ДАБК - Олексія Кудрявцева, який в даний час знаходиться під слідством, можуть призначити новим заступником міністра з розвитку громад і територій. Справа в тому, що посаду керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Кудрявцев зайняв, пред'явивши підроблений диплом Технічного університету Молдови. Гучний скандал, що пішов в кінці 2018 роки за оприлюдненням цієї інформації, спричинив за собою відкриття кримінального провадження ", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що нібито саме міністр рекомендувала його в якості свого заступника, хоча, як експерт по ЖКГ, не могла не знати, хто такий Кудрявцев. І тільки скандал в ЗМІ і відновлення кримінального провадження за фактом підробки документів, змусили її відмовитися від цієї ідеї. Раніше, в 2018 році, Бабак була одним з 150 народних депутатів-підписантів, які вимагали залишити Кудрявцева на посаді глави ДАБІ.

У грудні минулого року Бабак потрапила в черговий скандал. Вона фактично "обнулила" результати конкурсу на главу ДАБІ - жоден з трьох переможців не пройшов співбесіду з міністром. Експерти кажуть, що таким чином була зроблена спроба зберегти на посаді старого в.о. керівника ДАБІ Олександра Строкача, якого в матеріалі називають "наступником Кудрявцева".

"Результати роботи Строкача в ДАБІ, за словами одного зі співробітників відомства, можна охарактеризувати як" повний хаос "- видача "порожніх" дозволів і ліцензій на будівництво, фактична зупинка роботи комісії з розгляду проблемних питань в ДАБІ, плутанина з реєстром ДАБІ (зараз фахівці з'ясовують, чи достовірні дані внесені в електронну базу) ", - йдеться в матеріалі.

Як відомо, Олена Бабак була призначена міністром розвитку територій і громад в серпні 2019 року. До цього - народний депутат VIII скликання від партії "Самопоміч", експерт в сфері ЖКГ. Життя Олени Бабак пройшло від однієї грантової програми до іншої - КМІС, ООН, USAID тощо. Основною причиною потрапляння Бабак в Кабмін Гончарука називають місце її народження - Кривий Ріг. При призначенні на посаду нікого не збентежило те, що вона вже була фігуранткою антикорупційного розслідування - не задекларувала свій бізнес в 2014 році.