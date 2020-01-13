Бужанський назвав Бандеру терористом

Певні історичні паралелі між політиками різних епох знайшов народний депутат Максим Бужанський, зазначивши одну історичну дату, що сталася в цей день 84 роки тому. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У цей день, 13 січня 1936 року, польський терорист Степан Бандера отримав свій перший довічний термін. Але що цікаво, в ході судових слухань, і покійний Степан, і його колеги, навідріз відмовилися виступати польською мовою, протестуючи таким чином проти етнічної політики Польщі кінця двадцятих-тридцятих років минулого століття", - написав Бужанський.

І, як підкреслив депутат, він повинен зазначити, що у цьому питанні він Бандеру розуміє.

"Тим дивовижніше спостерігати, як частина сучасних українських націоналістів або осіб, які себе ними називають, які вважають себе послідовниками Бандери, в точності копіюють в гуманітарних і мовних, в тому числі, питання, політику тієї самої Польщі тридцятих.

Проти якої виступав Степан та його товариші, за що, власне, і судили за результатами виступів.

Труси або хрестик, щось одне тут зайве", - констатував нардеп.