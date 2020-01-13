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13 січня 2020, понеділок, 11:25 9
Верховна Рада і партії 2020-01-13T11:25:02+02:00
Українські Новини
Бужанський назвав Бандеру терористом

Бужанський назвав Бандеру терористом

Тимофей Борзенко
Степан Бандера, Максим Бужанський

Певні історичні паралелі між політиками різних епох знайшов народний депутат Максим Бужанський, зазначивши одну історичну дату, що сталася в цей день 84 роки тому. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У цей день, 13 січня 1936 року, польський терорист Степан Бандера отримав свій перший довічний термін. Але що цікаво, в ході судових слухань, і покійний Степан, і його колеги, навідріз відмовилися виступати польською мовою, протестуючи таким чином проти етнічної політики Польщі кінця двадцятих-тридцятих років минулого століття", - написав Бужанський.

І, як підкреслив депутат, він повинен зазначити, що у цьому питанні він Бандеру розуміє.

"Тим дивовижніше спостерігати, як частина сучасних українських націоналістів або осіб, які себе ними називають, які вважають себе послідовниками Бандери, в точності копіюють в гуманітарних і мовних, в тому числі, питання, політику тієї самої Польщі тридцятих.

Проти якої виступав Степан та його товариші, за що, власне, і судили за результатами виступів.

Труси або хрестик, щось одне тут зайве", - констатував нардеп.

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