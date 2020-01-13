Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко розповів про плани відзначити 1000-річчя Чернігівського князівства

У 2024 році виповниться 1000 років з дати створення Чернігівського князівства. В Чернігівській області готуються відзначити цю історичну подію. Вагома дата та велика кількість пам'яток домонгольської епохи – все це на Чернігівщині планують використати як туристичний магніт, йдеться на сайті Чернігівської обласної держадміністрації.

«На урочистих зборах Товариства «Чернігівське земляцтво» у Києві 11 січня ми дали старт підготовки відзначення 1000-ліття Чернігівського князівства, яке будемо святкувати в 2024 році», - каже голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

За даними історичних джерел, відомо, що саме 1024 року Мстислав Хоробрий, брат Ярослава Мудрого зайняв Чернігівський престол. Таким чином Чернігів став столицею величезного князівства, землі якого сягали Оки, Дону й Азовського моря.

Чернігівське князівство простягалося далеко на північний схід аж до Мурома і Рязані та на південний схід до Великого степу.

Чернігівська династія володіла деякий час в ХІ-ХІІІ століттях і Києвом. Це було за Великого князя Святослава II Ярославича, його онуків Всеволода II й Ігоря II Ольговичів, та інших князів. При цьому вони зберігали безпосередню владу й над Чернігівським князівством.

«Чернігівська земля має величну історію і найбільшу в Україні кількість пам'яток домонгольської епохи - все це потужний туристичний магніт, який буде використаний на максимум!» - вважає Андрій Прокопенко.

Довідково. В Чернігові знаходиться третина Східноєвропейських пам'яток архітектури домонгольського періоду: Спасо-Преображенський собор (XI ст.), Борисоглібський собор (XII ст.), Успенський собор Єлецького монастиря (XII ст); Іллінська церква (XII ст.), П'ятницька церква (XII ст. — XIII ст.) та Антонієві печери. Також із князівськими часами пов’язані Любеч, Седнів, Козелець, Остер та багато інших населених пунктів.