Знайдені вбивці Аміни Окуєвої

Правоохоронці затримали вбивць колишнього бійця добровольчого батальйону Антитерористичної операції (АТО) Аміни Окуєвої.

Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області спільно з Головним управлінням Національної поліції в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення.

Так, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках "Революції гідності" та війни на сході України в складі батальйону "Київ-2". Від прицільних пострілів із автоматичної зброї калібру 7,62 Окуєва загинула, Осмаєва поранено. Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва", - сказав він.

На рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які також розкрито.

Зараз слідчі дії тривають, проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 жовтня 2017 року Окуєва загинула в результаті обстрілу її автомобіля в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року пройшов рік після вбивства Аміни Окуєвої.

Раніше, 30 жовтня 2017 року, авто з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвої і Адамом Осмаєвим обстріляли ввечері з кущів в районі залізничного переїзду біля Глевахи (Київська область). В результаті замаху Окуєва загинула.