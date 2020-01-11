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11 січня 2020, субота, 18:21 10 Документ
Силові структури 2020-01-11T18:23:03+02:00
Українські Новини
Учасник конкурсу ДБР вимагає заборонити його проведення через суд

Учасник конкурсу ДБР вимагає заборонити його проведення через суд

Валерия Драгомирова
Суд, ДБР, Конкурс
ДБР. Фото:
ДБР. Фото: "Радіо Свобода"

Один з учасників конкурсу в заступники директора Державного бюро розслідувань Костянтин Грицишин подав заяву в Окружний адміністративний суд Києва з приводу неправомірних дій відомства, де вимагає, як заходи забезпечення, зупинити оголошення результатів конкурсу до рішення суду. Про це повідомляє "Страна".

Повідомляється, що на конкурс виділили п'ять днів - з 30 грудня по 3 січня, оголошення розмістили 29 грудня. При цьому 30, 31 грудня та 1 січня в країні були вихідними днями.

У заяві він пише, що 9 січня 2020 особисто звернувся до конкурсної комісії та подав необхідні документи для участі в конкурсі, але після прийняття документів йому повідомили про те, що документи розглядати не будуть, і він не допущений до конкурсу.

Він заявляє, що такий порядок проведення конкурсу незаконний, адже за правилами інформація про проведення конкурсу для призначення на посади в Бюро повинна бути на сайті Бюро не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення приймання документів для участі в конкурсі.

"Тобто, враховуючи дату публікації оголошення та процедуру проведення конкурсу, встановлену Порядком, останній день прийому документів не може бути встановлений раніше ніж 21.01.2020", - пише позивач.

Як повідомляли Українські Новини, Венедиктова залучила міжнародного експерта загасити скандал навколо конкурсу в ДБР.

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