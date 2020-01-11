Перед Євро-2020 збірна України з футболу проведе спаринг з командою Кіпру. Знову не в Києві

Визначився ще один суперник Національної збірної України з футболу в рамках підготовки дружини Андрія Шевченка до фінальних ігор Чемпіонату Європи УЄФА Євро-2020. 26 травня "синьо-жовті" проведуть спаринг з командою Кіпру.

На офіційному портал УАФ підтверджена дата матчу, але не місце його проведення. Формулювання чиновників від футболу наступне: "місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше".

Однак, за інформацією порталу fakty.ua, майданчик для проведення цієї товариської гри вже визначено: швидше за все, ним стане стадіон у Харкові.

Тому не виключено, що поєдинок проти кіпріотів стане 4 матчем, який збірна України, за останні 3 роки, проведе саме в першій столиці нашої країни. Стільки ж ігор Національної команди, за той же період, побачили глядачі Львова. У той же час, у Києві наша збірна відзначилася лише 2 матчами.

Раніше повідомлялося, що навесні у "синьо-жовтих" заплановані два виїзні контрольні матчі: 27 березня - з Францією, в Парижі і 31 березня - з Польщею, у Хожуві. Крім того, ще два поєдинки підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 і 7 червня. За офіційною інформацією УАФ, можливі суперники також "поки не визначені": ведуться переговори.