20-річну британку посадили у в'язницю після того, як вона домагалася чоловіків в літаку в нетверезому стані

20-річна британка було засуджено до 6 місяців тюремного ув'язнення після того, як у нетверезому стані дівчина домагалася чоловіків на борту літака. Про це передає Fox News.

Ситуація сталася ще в травні, коли Демі Бертон летіла з Абу-Дабі в Манчестер авіалініями Etihad. Відзначається, що туристка піднялася на борт літака вже в нетверезому вигляді. Під час польоту дівчина продовжила вживати алкогольні напої. Через деякий час дівчина почала схиляти чоловіків до сексу, вимагаючи, щоб вони пішли з нею в туалет. Через цього інциденту бортпровідники літака відмовили Бертон в подальшому наданні випивки. Тоді дівчина напала на членів екіпажу і декількох пасажирів.

У своє виправдання Бертон сказала, що випивала через страх літаків.

Після посадки літака дівчину передали поліції. На засіданні суду туристка зазначила, що вживала алкоголь, щоб зняти стрес. Дівчину засудили на 6 місяців тюремного ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 26-річну дівчину засудили до 12 місяців громадських робіт та 20 консультацій нарколога після того, як вона відкусила шматок припаркованої машини.