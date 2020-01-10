У ДАБІ розповіли про перші результати аудиту

Нове керівництво Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України провело попередній аудит інспекції та виявило ряд проблем з обґрунтованістю видачі ліцензій і дозволів та здійсненням нагляду.

Про це повідомила прес-служба ДАБІ.

По-перше, згідно чинного в ДАБІ порядку, ухвалення усіх найважливіших рішень щодо набуття права на будівництво конкретного об’єкта було сконцентровано в руках однією посадової особи – головного інспектора будівельного нагляду.

"Вже попередній аналіз структури та функціональних обов’язків працівників ДАБІ показав, що багато сфер відповідальності покладено на Головних інспекторів будівельного нагляду. Ці працівники одночасно поєднують виконання контрольних, дозвільних і ліцензійних функції. По суті, та сама людина видає ліцензію на будівельну діяльність чи дозволяє будівництво конкретного об’єкта і сама ж його контролює. Це несе в собі величезні корупційні ризики. І це не лише порушує будь-яку логіку, а й суперечить чинному законодавству у сфері містобудування", - зазначила виконуюча обов'язки голови ДАБІ Олена Костенко.

По-друге, внаслідок такого порядку роботи з’явився такий масовий феномен як "сліпі ліцензії" на будівельну діяльність: забудовники подають папери з неповними даними, іноді з повністю відсутньою інформацією про компанію, а посадові особи погоджують їх, не дивлячись.

"Ми не бачимо насправді фактичного стану справ за поданими документами. Будь-яка особа декларує наявність в неї певного кадрового, технічного і матеріального ресурсу, але ніяким чином це не підтверджує. Це не гарантує безпеки під час виконання будівельних робіт, а головне не підтверджує спроможність підрядника виконувати роботи відповідної складності, тобто того, що ми повинні цим ліцензуванням підтвердити", - уточнила Костенко.

Задля зміни ситуації ДАБІ ухвалила рішення про створення нового дорадчого органу: Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур.

"Ми відновили систему, за якою, по-перше, такі рішення обов’язково оприлюднюються після розгляду на відповідній комісії. А, по-друге, на цій комісії інспектори змушені оголосити, що саме вони здійснили для того, щоб з’ясувати чому може бути виданий або не виданий дозвіл на будівництво того чи іншого об’єкта", - підкреслила Костенко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.