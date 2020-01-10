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10 січня 2020, пʼятниця, 15:25 46 Документ
Суспільство 2020-01-10T22:50:40+02:00
Українські Новини
Зарплата гендиректора "Укрпошти" до 2020 року зросте до 1,9 млн гривень на місяць

Зарплата гендиректора "Укрпошти" до 2020 року зросте до 1,9 млн гривень на місяць

Ярина Вацяк
зарплата чиновників, Зарплата, Укрпошта, Ігор Смілянський

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у 2020 році буде отримувати щомісячну зарплату в 1,9 млн гривень.

Про це написала перша секретарка Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Ліна Кущ у соцмережі Facebook.

"Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський цього року суттєво поліпшить свій добробут. Очільник пошти отримуватиме зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць. Із них 716 463 гривень 30 копійок – посадовий оклад, 693 843 гривні 00 копійок – щомісячна премія, 456 502 гривні 00 копійок – інші виплати, передбачені законодавством", - йдеться в повідомленні.

Кущ також навела дані про зростання зарплати Смілянського:

  • 2018 рік - 571 966 гривень 70 копійок на місяць,
  • 2019 рік - 1 427 666 гривень 70 копійок на місяць,
  • 2020 рік - 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць.

"Таким чином, до кінця 2020-го генеральний директор отримає майже 22,5 мільйона гривень. Для порівняння: середня зарплата рядових працівників підприємства цього року зросте аж на 815 гривень - до 6 031 гривні 30 копійок", - підсумувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабні скорочення поштових відділення.

Також директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом.

 

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