Зарплата гендиректора "Укрпошти" до 2020 року зросте до 1,9 млн гривень на місяць

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у 2020 році буде отримувати щомісячну зарплату в 1,9 млн гривень.

Про це написала перша секретарка Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Ліна Кущ у соцмережі Facebook.

"Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський цього року суттєво поліпшить свій добробут. Очільник пошти отримуватиме зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць. Із них 716 463 гривень 30 копійок – посадовий оклад, 693 843 гривні 00 копійок – щомісячна премія, 456 502 гривні 00 копійок – інші виплати, передбачені законодавством", - йдеться в повідомленні.

Кущ також навела дані про зростання зарплати Смілянського:

2018 рік - 571 966 гривень 70 копійок на місяць,

2019 рік - 1 427 666 гривень 70 копійок на місяць,

2020 рік - 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць.

"Таким чином, до кінця 2020-го генеральний директор отримає майже 22,5 мільйона гривень. Для порівняння: середня зарплата рядових працівників підприємства цього року зросте аж на 815 гривень - до 6 031 гривні 30 копійок", - підсумувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабні скорочення поштових відділення.

Також директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом.