Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024 року. Про це журналістам повідомила заступник мера Львова Ірина Маруняк, передають Українські Новини.

"Пріоритет для Львова - розвиток та оновлення електротранспорту міста. В наступні три роки в розвиток ЛКП "Львівелектротранс" буде інвестовано 1,9 млрд гривень. У планах реконструкція всіх депо, закупівля рухомого складу - 10 нових і 40 старих трамваїв і 100 нових тролейбусів з автономним ходом", - повідомила вона.

З 2009 по 2020 рік Львів інвестував у "Львівелектротранс" 884 млн гривень.

За словами Маруняк, вже в лютому цього року місто отримає чергову партію нових тролейбусів - 15 одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, виконавчий комітет Львівської міської ради підвищив вартість проїзду в міських трамваях і тролейбусах на 1-2 гривні до 7 гривень з 13 січня 2020 року.