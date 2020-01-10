підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 січня 2020, пʼятниця, 14:46 8
Транспорт 2020-01-10T14:50:29+02:00
Українські Новини
Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024

Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024

Василь Трухан
Трамвай, Тролейбус, купівля електротранспорту

Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024 року. Про це журналістам повідомила заступник мера Львова Ірина Маруняк, передають Українські Новини.

"Пріоритет для Львова - розвиток та оновлення електротранспорту міста. В наступні три роки в розвиток ЛКП "Львівелектротранс" буде інвестовано 1,9 млрд гривень. У планах реконструкція всіх депо, закупівля рухомого складу - 10 нових і 40 старих трамваїв і 100 нових тролейбусів з автономним ходом", - повідомила вона.

З 2009 по 2020 рік Львів інвестував у "Львівелектротранс" 884 млн гривень.

За словами Маруняк, вже в лютому цього року місто отримає чергову партію нових тролейбусів - 15 одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, виконавчий комітет Львівської міської ради підвищив вартість проїзду в міських трамваях і тролейбусах на 1-2 гривні до 7 гривень з 13 січня 2020 року.

Більше новин про: Трамвай Тролейбус купівля електротранспорту

Новини
Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити Україні понад $80 млн за втрату Криму 15:29
Зарплата гендиректора "Укрпошти" до 2020 року зросте до 1,9 млн гривень на місяць 15:25 Документ
Територія падіння літака зачищена. Фото: @elizapalmer
Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США 15:09
Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024 14:46
На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ 14:36
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok