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10 січня 2020, пʼятниця, 14:19 144
Бізнес 2020-01-10T14:30:02+02:00
Українські Новини
Фінансовим директором "Дарниці" стала Наталія Барановська

Фінансовим директором "Дарниці" стала Наталія Барановська

Петро Стуженко
Наталія Барановська, Дарниця, Фармацевтична компанія
Наталія Барановська. Фото: darnitsa.ua
Наталія Барановська. Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія “Дарниця” представила нового фінансового директора – Наталію Барановську.

Про це йдеться в офiцiйному повiдомленнi компаниії.

Наталія Барановська має 17-річний досвід роботи на посаді фіндиректора в TerraFood та інших крупних компаніях, а також досвід запуску проектів у країнах Євросоюзу. Наталія має інженерну та фінансову освіту, вона отримала ступінь MBA в Edinburgh Business School, Heriot Watt University. Її ключовими професійними компетенціями є фінансове і стратегічне планування, розширення бізнесу, вирішення складних питань його функціонування, а також експертиза у M&A.

За словами нового фіндиректора, "Дарниця" є компанією, що швидко розвивається: її чистий дохід протягом 2016-2018 років щорічно зростав в середньому на 19%, а чистий прибуток – на 16%. Барановська планує зосередитися на зміцненні фінансової стійкості та забезпеченні досягнення стратегічних цілей компанії.

"На цій позиції я сподіваюся бути корисною “Дарниці” у залученні нових можливостей для росту та підвищення ефективності управління фінансами", - розповіла Барановська.

Коментуючи призначення нового фіндиректора, генеральний менеджер "Дарниці" Андрій Обрізан підкреслив, що компанія перебуває в процесі масштабних змін.

"Ми провели ребрендинг, сформулювали нову філософію і стратегію бізнесу. Ці зміни показують нашу готовність виходити на глобальний ринок як міжнародний бренд. З приходом Наталії ми посилили лідерську команду, яка забезпечить досягнення нових цілей "Дарниці", - зазначив Обрізан.

Нагадаємо, у минулому році "Дарниця" провела ребрендинг і розпочала цифрову трансформацію. Стратегічними цілями компанії є повна діджиталізація життєвого циклу препаратів, партнерство із зарубіжними гравцями фармринку і створення міжнародного фармацевтичного бренду.

"Дарниця" з 1998 року є лідером серед українських фармацевтичних підприємств за обсягом виробленої продукції. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн гривень. Бенефіціари "Дарниці" - сім'я Загорій.

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