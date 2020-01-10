У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС

За підсумками 2019 року великі платники податків перерахували до державного бюджету 344,8 млрд грн. Це на 36,9 млрд грн, або на 12%, більше, ніж у 2018 році. Про це інформує прес-служба Офісу великих платників податків Державної податкової служби України.

"Протягом 2019 року платниками Офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 344,8 млрд грн. А це в свою чергу на 36,9 млрд грн, або на 12% більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у минулому році великі платники податків сплатили 80,2 млрд грн податку на прибуток, 131,9 млрд грн податку на додану вартість, 65,5 млрд акцизного податку з вироблених товарів.

Також повідомляється, що у 2019 році серед усіх податкових надходжень до державного бюджету частка платежів від великого бізнесу склала 55,7%. У тому числі від податку на прибуток - 75%, податку на додану вартість - 54,8%, акцизного податку - 93,7%.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що у 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн, що на 17,1%, або 66,7 млрд грн, більше, ніж у 2018 році.