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10 січня 2020, пʼятниця, 13:39 366
Податки 2020-01-10T13:39:02+02:00
Українські Новини
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС

У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС

Тетяна Зотова
податки, Державна податкова служба України, ДПС України, Бюджет, Сергій Верланов

За підсумками 2019 року великі платники податків перерахували до державного бюджету 344,8 млрд грн. Це на 36,9 млрд грн, або на 12%, більше, ніж у 2018 році. Про це інформує прес-служба Офісу великих платників податків Державної податкової служби України.

"Протягом 2019 року платниками Офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 344,8 млрд грн. А це в свою чергу на 36,9 млрд грн, або на 12% більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, у минулому році великі платники податків сплатили 80,2 млрд грн податку на прибуток, 131,9 млрд грн податку на додану вартість, 65,5 млрд акцизного податку з вироблених товарів.

Також повідомляється, що у 2019 році серед усіх податкових надходжень до державного бюджету частка платежів від великого бізнесу склала 55,7%. У тому числі від податку на прибуток - 75%, податку на додану вартість - 54,8%, акцизного податку - 93,7%. 

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що у 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн, що на 17,1%, або 66,7 млрд грн, більше, ніж у 2018 році. 

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