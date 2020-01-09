Найстаріша жінка планети відзначила свій 117-й день народження

Мешканка Японії, яка 2 січня відзначила свій 117-й день народження занесена в Книгу рекордів Гінесса, як найстарший з нині живучих людей планети. Про це передає mainichi.jp.

Японка Кейн Танака народилася 2 січня 1903 року, і була сьомою дитиною і дев'яти дітей. Все життя жінка прожила в префектурі Фукуока, де разом з чоловіком керувала магазином.

На честь знаменної дати в будинку пристарілих організували свято – іменинниці, нарядившейся у святкове кімоно, подарували букет квітів і торт. На кожне привітання вона кивала і відповідала: "Спасибі". А ще руками виконала традиційний танець.

Співробітники будинку престарілих відзначають, що у 117-річної жінки відмінний апетит, вона може пригубити пряне саке і кілька разів в день встає з крісла, щоб трохи походити під наглядом медсестри.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Японії померла найстаріша мешканка планети Земля Нення Міяко у віці 117 років.

в зоопарку Австралії помер найстаріший орангутан на планеті. Раніше в 2017 році в Іспанії померла найстаріша жінка Європи.