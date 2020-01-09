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  • Найстаріша жінка планети відзначила свій 117-й день народження
09 січня 2020, четвер, 16:25 7
Світ 2020-01-09T16:49:54+02:00
Українські Новини
Найстаріша жінка планети відзначила свій 117-й день народження

Найстаріша жінка планети відзначила свій 117-й день народження

Елизавета Кесельман
Японія, Найстаріша людина, Найстаріша жінка в світі

Мешканка Японії, яка 2 січня відзначила свій 117-й день народження занесена в Книгу рекордів Гінесса, як найстарший з нині живучих людей планети. Про це передає mainichi.jp.

Японка Кейн Танака народилася 2 січня 1903 року, і була сьомою дитиною і дев'яти дітей. Все життя жінка прожила в префектурі Фукуока, де разом з чоловіком керувала магазином.

На честь знаменної дати в будинку пристарілих організували свято – іменинниці, нарядившейся у святкове кімоно, подарували букет квітів і торт. На кожне привітання вона кивала і відповідала: "Спасибі". А ще руками виконала традиційний танець.

Співробітники будинку престарілих відзначають, що у 117-річної жінки відмінний апетит, вона може пригубити пряне саке і кілька разів в день встає з крісла, щоб трохи походити під наглядом медсестри.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Японії померла найстаріша мешканка планети Земля Нення Міяко у віці 117 років.

в зоопарку Австралії помер найстаріший орангутан на планеті. Раніше в 2017 році в Іспанії померла найстаріша жінка Європи.

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Скріншот.youtube/euronews (in English)
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