Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном, - ЗМІ

За допомогою Меморандуму з Кабінетом Міністрів, тютюнові компанії намагаються зберегти монополію "Тедіс-Україна" на вітчизняному ринку. Частину необхідних законопроектів лобісти спробують "протягнути" крізь слухання на профільному комітеті Верховної Ради 13 січня. Мова йде про II читання законопроектів №1210 та 1209-1, - про це пише видання "Контракти", публікуючи робочий проект документу, котрий уряд підписав з виробниками сигарет.

Меморандум в запропонованій редакції означає ревізію рішень Антимонопольного комітету України. Вже в січні документ буде використано тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

Також, домовленості уряду та виробників сигарет суперечать Рамковій Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. В світі не зафіксовано жодного випадку підписання подібного документу серед країн, що ратифікували конвенцію - уряди мають бути поза впливом тютюнових корпорацій.

Частина пропозицій Меморандуму взагалі відносяться до компетенції Верховної Ради. А гарантії від Кабміну щодо зміни 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, винесені в Меморандумі окремим пунктом, мають на меті зберегти монопольне становище "Тедіс-Україна".

Необхідні законодавчі зміни тютюнова галузь намагається реалізувати як поправки до II читання законопроектів №1210 та 1209-1, які будуть розглядатись на профільному комітеті 13 січня 2020 року.

За інформацією журналістів "Дело", законопроекти були розроблені ПрАТ "Делойт Енд Туш ЮСК", на замовлення ТОВ "Тедіс-Україна", вартість послуг склала близько 4 млн. грн. Саме представник "Делойт Енд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлявся на профільному комітеті як безпосередній розробник законопроектів.

Мета пропонованих змін - забезпечити концентрацію коштів 5% акцизного податку у тютюнового оптовика ТОВ "Тедіс-Україна", котрий реалізує 50% сигарет, отриманих від виробників, не як дистриб’ютор, а як роздрібний продавець. Зараз 5% податок сплачується роздрібною торгівлею і надходять відразу до місцевих бюджетів.

Також, лобісти пропонують збільшити річну плату за оптову ліцензію на торгівлю тютюном у 6 разів, та прописати інші штучні обмеження для дрібних суб’єктів господарювання - наприклад, зафіксувати мінімальну кількість персоналу чи вантажних машин. Паралельно, в поправках до II читання законопроекту №1210 замість підтримки підвищення податків на ТВЕН (тютюн для нагрівання), внесли пропозиції зменшити рівень податків у порівнянні з прийнятим у 1-му читанні - у 20 разів!

У разі, якщо запропоновані правки пройдуть слухання у профільному комітеті та будуть підтримані Верховною Радою - згідно підписаного Меморандуму, Кабмін має взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства.

На думку авторів статті, пріоритети озвучені 7 листопада Президентом Зеленським на зустрічі з міжнародними тютюновими компаніями, в Меморандумі - не реалізовані. Виробники сигарет знайшли можливість обійти наміри Президента "боротись з монополією і створити конкурентний тютюновий ринок", а монополіст з сумнівною репутацією буде й надалі блокувати розвиток малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року, Олексій Гончарук повідомив на брифінгу, що уряд погодив рамковий документ про наміри з тютюновими компаніями для "забезпечення чесних умов на ринку", бо до існуючої галузевої моделі у нової влади "є багато питань".