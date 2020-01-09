Споживання газу на Вінниччині у 2019 році скоротилось на 22 %

Споживачі газу Вінницької області у 2019 році використали 386 млн м куб природного газу. Це на 106 млн м куб або на 21,5 % менше, ніж у 2018 році. Основні причини зменшення споживання – теплі погодні умови та відносно висока ціна газу в опалювальний сезон.

Зниження обсягів споживання газу спостерігається серед усіх категорій споживачів Вінницької області. Так, населенням у 2019 р. використано 372,6 млн м куб. блакитного палива, або на 97,6 млн. кубометрів менше, ніж 2018 р. Непобутові споживачі газу - бюджетні та промислові, що є клієнтами ТОВ "Вінницягаз Збут", скоротили споживання майже на 35 %.

"Таке різке зменшення об’ємів споживання газу можна пояснити теплими погодніми умовами впродовж опалювального періоду, як на початку, так і в кінці 2019 року. При досить високій ціні газу, зокрема в І кварталі минулого року, це дозволило споживачам використовувати менше газу для опалення", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Споживання газу до кінця нинішнього опалювального сезону залежить як від погоднійх умов, так і тенденцій на ринку газу. На перший квартал та квітень 2020 року НАК "Нафтогаз України" визначив для всіх споживачів гарантовану ціну на газ - 6 765,00 грн/тис куб. м. із ПДВ, але без вартості транспортування та доставки. На 31 грудня 2019 року заяву про відмову від гарантованої ціни та бажання отримувати газ за ціною, яка визначається щомісячно, подали 616 клієнтів ТОВ "Вінницягаз Збут" або всього лише 0,14 %.

Довідка: Основною сферою діяльності ТОВ "Вінницягаз Збут" є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 3,4 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 400 млн кубометрів природного газу на рік. ТОВ "Вінницягаз Збут" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2019 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 17,3 мільйони гривень.