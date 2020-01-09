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  • Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт
09 січня 2020, четвер, 08:57 365
Політика 2020-01-09T09:07:08+02:00
Українські Новини
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн

Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт

Николай Полищук

Як повідомляє Новое время, 83,7% доходів у структурі доходів місцевих бюджетів - це той ресурс, який фактично залежить від рішень органів державної влади. Тому місцеві громади, насамперед, зацікавлені у зростанні частки власних доходів. Роздрібний акциз для них - один з таких джерел сьогодні. Зміни стосуються перенесення зобов'язання сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет з роздрібного на оптового торговця.

"За найскромнішими оцінками, зміна моделі адміністрування роздрібного акцизу збільшить надходження в перший рік на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн ПДВ. Це ті цифри надходжень місцевих та державного бюджетів, заради яких вже варто припинити дискусії і спробувати зробити наступний крок", - зазначив Олександр Яворський, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України. За його словами, ринок тютюнових виробів специфічний і має суттєвий вплив на доходи бюджетів усіх рівнів. Тому зміну моделі адміністрування роздрібного акцизу треба розглядати в комплексі з посиленням вимог до оптовикам.
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