Трамп звернувся до нації після ударів Ірану по авіабазі і заявив про нові санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на дії Ірану новими економічними санкціями. Про це він сказав сьогодні в Білому домі.

"Поки я президент США, Іран ніколи не отримає ядерну зброю", - почав Трамп свій виступ.

Він підтвердив, що "жоден американець не постраждав в результаті атаки Ірану на об'єкти в Іраку". "Наші бази отримали лише мінімальний шкоди", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що Іран, схоже, не збирається більше вживати ніяких дій. "Схоже, що Іран стримується, і це добре", - заявив Трамп.

Він також сказав, що США дуже довго терпіли деструктивну політику Ірану на Близькому Сході, "цьому потрібно покласти кінець".

Трамп також виправдав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. За словами президента США, з-за Сулеймані загинули і отримали поранення тисячі американських військових. Він також організував напад на посольство США в Іраку, додав Трамп.

"США накладуть нові економічні санкції на Іран", - заявив американський лідер.

Він закликав європейські країни, Росію і Китай відмовитися від ядерної угоди з Іраном 2015 року і зазначив, що необхідно досягти такої угоди з Іраном, яке принесло мир у регіон.

"Ми хочемо, щоб у вас було прекрасне майбутнє, мирне, гармонійне. США готові у цьому допомогти", - звернувся Трамп до влади Ірану.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.

Також у США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову.