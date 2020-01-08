Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист

Стивідорна компанія "Портінвест Лоджистік" вже кілька років реалізує схему, завдяки якій протиправно отримує так звані "лінійні знижки при оплаті портового збору в українських портах. Знижка становить 20% від ставки збору, через що держава щомісяця недоотримує мільйони гривень на розвиток морської інфраструктури, пише "Delo.ua".

Згідно з міжнародною практикою, лінійна знижка надається морським лініям, тобто постійно діючим судноплавним маршрутам з чітко визначеним розкладом і портами заходів. Такі лінії складні в управлінні, але забезпечують стабільний вантажопотік, тому морські держави і заохочують їх знижками.

"Перелік ліній закордонного плавання", доступний на сайті АМПУ, містить 20 ліній, для чотирьох з яких морським агентом є ТОВ "Портінвест Лоджистік". Це Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line і Fayette Line Services. При цьому тільки у Nova Met Line у графі "Обов'язкові порти суднозаходів лінії" присутній більше одного порту. В інших випадках зазначено по одному обов'язковому порту (Маріуполь, Південний і Миколаїв) та по кілька десятків факультативних.

Фахівці морської галузі вважають, що це свідчить про фіктивний характер морських ліній. Крім того, юрист Масі Найєм звернув увагу на ще одну ознаку корупції. "Проаналізувавши маршрути суден за допомогою сервісу Marine Traffic, можемо твердо сказати, що суди не дотримуються заявлених маршрутів, оскільки відвідують інші порти, не зазначені в переліку", — написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ці дані дозволяють експертам і журналістам стверджувати: насправді йдеться не про морські лінії, а про звичайні нерегулярні перевезення. А реєстрація ліній в АМПУ має на меті лише отримання знижок при сплаті портових зборів.

При цьому державні органи не тільки дозволяють фіктивним лініям отримувати знижки, але і продовжують їх реєстрацію і реєструють нові суб'єкти. Наприклад, Fayette Line Services з єдиним обов'язковим портом "Південний", що перевозить руду і вугілля, отримала дозвіл терміном дії до 3 серпня 2020 року.

Раніше журналісти висловлювали припущення, що в даній схемі може бути задіяно керівництво Адміністрації морських портів України, зокрема, в. о. голови цього відомства Райвіс Вецкаганс: раніше ЗМІ неодноразово пов'язували Вецкаганса з директором "Портінвесту" Олександром Смирновим.

"Припускаю, що в даному випадку має місце або одержання неправомірної вигоди посадовими особами ДП "АМПУ", або їх недбале ставлення до своїх службових обов'язків", — вважає Масі Найєм. У зв'язку з цим юрист звернувся із заявою в Одеське територіальне управління НАБУ.