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08 січня 2020, середа, 16:39 9
Суспільство 2020-01-08T18:15:02+02:00
Українські Новини
З вини пошти тиражі популярної газети на 2020-й рік впали майже на 30%, - НСЖУ

З вини пошти тиражі популярної газети на 2020-й рік впали майже на 30%, - НСЖУ

Ольга Фандорина
НСЖУ, Тираж, Укрпошта

Підвищення тарифів на послуги Укрпошти, скорочення поштових відділень та листонош, що призводить до несвоєчасної доставки газет передплатникам, спричинило істотне падіння тиражів в Житомирській області майже на 30%. Про це голова НСЖУ Сергій Томіленко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Головний редактор популярної в регіоні газети "ЕХО" Володимир Яцкевич закликає журналістів з усієї України активно звертатися до представників державної влади з вимогами встати на захист вітчизняної преси. І підкреслює, що введення плати за перегляд українських телеканалів і неувага до захисту інформаційного простору країни призведе інформаційної ізоляції багатьох українців.

Про це йдеться у листі, що надійшов до голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка від авторитетного журналіста, шеф-редактора найтиражнішої житомирської обласної газети "Ехо" Володимира Яцкевича:

"З великим жалем повідомляю, що насамперед з вини пошти, за підсумками передплати на 2020-й рік різко, майже на 30 відсотків впали тиражі наших офіційно зареєстрованих газет "Ехо","Досьє 02","Господарочка" та "Телеэхо".

- Невже не розуміє влада, що під час військової агресії з боку нашого східного сусіда знищувати таким чином інформаційну складову - злочин ?, - підкреслює Володимир Яцкевич у зверненні до НСЖУ. - Чим це закінчиться? Неважко передбачити. У зв'язку з переходом на цифрове телебачення, а також введенням плати за популярні українські телеканали, жителі України, особливо в сільській місцевості, опиняться в повному інформаційному вакуумі, тому що їм не буде за що купувати дорогі прилади для прийому телепередач і платити щомісяця чималі кошти за перегляд вже згаданих українських телеканалів.

Як результат, будуть дивитися безкоштовні російські телеканали. З відповідними наслідками в їхніх світоглядах. Цю нішу могли б успішно заповнити друковані ЗМІ, однак і їх добиває "Укрпошта". Сподіватися ж на інтернет, марно, тому й активна частина населення старшого віку, яка активна і під час виборів, інтернетом не користується, а молодь, як кажуть, на виборах голосує ногами".

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