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07 січня 2020, вівторок, 20:30 20
Верховна Рада і партії 2020-01-07T20:39:53+02:00
Українські Новини
Через ігри з ОВДП Держбюджет недоотримав близько 90 млрд гривень, - Бойко

Через ігри з ОВДП Держбюджет недоотримав близько 90 млрд гривень, - Бойко

Ярина Вацяк
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Через ігри з ОВДП Державний бюджет недоотримав близько 90 млрд гривень.

Про це в коментарі журналістам заявив Співголова Опозиційної платформи– За життя" Юрій Бойко, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

Зі слів опозиційного політика, у бюджеті не вистачає коштів з двох причин - через недобір коштів на митниці і спекуляції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Саме тому й відбулися затримки з виплатою заробітних плат.

"Завели спекулятивний капітал через облігації під 9% річних. А це кабала для країни! Покажіть мені, яка ще держава у світі виплачує такі відсотки. Зайшовши в країну, цей спекулятивний капітал так "зміцнив" гривню, що впали доходи бюджету. І довелося урізати життєво важливі для країни платежі. Це стосується розвитку, інфраструктурних проєктів, програм, пов'язаних з ліками і т.д. - почали різати все", - сказав він.

Опозиційний політик підкреслив, що через провал на митниці та ігри з облігаціями внутрішньої позики бюджет недоотримав приблизно 80-90 млрд гривень.

"В результаті політики уряду та НБУ за останні 3 місяці борг України збільшився на 17 млрд гривень. Тому бюджет країни на 2020 рік доведеться серйозно корегувати", – зазначив Юрій Бойко.
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