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06 січня 2020, понеділок, 18:30 12
Силові структури 2020-01-06T20:30:02+02:00
Українські Новини
Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових

Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових

Таня Войтюк
Обмін полоненими, ОРДЛО, Мінветеранів, полонені
Звільнені з полону українці. Фото: Офіс Президента
Звільнені з полону українці. Фото: Офіс Президента

Крім того, що в Мзс розповіли про те, скільки українських політв'язнів залишається в РФ, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявило, що звільненим політв'язням потрібно стоматологічне втручання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства, передають Українські Новини.

"В першу чергу звільнені з полону вимагають стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безкоштовно. Минветеранов вдалося домовитися з асоціацією стоматологів про їх сприянні. Також, у тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицьові ушкодження, зокрема з-за понесених у полоні тортур і знущань", - повідомила радник міністра у справах ветеранів, з медичних питань Тетяна Тимошенко.

Крім того, колишні ув'язнені потребують юридичних консультацій та допомоги. Відзначається, що в першу чергу їм усім необхідно відновлення документів: паспорта та посвідчення водія.

Це потрібно в тому числі і для того, щоб надалі комісія могла обробити їх звернення щодо виплати їм 100 тис. гривень матеріальної допомоги. Зазначено, що з людьми щодня працюють психологи, надаючи їм комплексну допомогу і підтримку.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня відбувся обмін полоненими між підконтрольними Росії бойовиками ОРДЛО і Україною. Тим часом Росія сподівається, що після обміну полоненими Київ надасть особливий статус Донбасу.

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