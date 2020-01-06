Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства, передають Українські Новини.

"В першу чергу звільнені з полону вимагають стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безкоштовно. Минветеранов вдалося домовитися з асоціацією стоматологів про їх сприянні. Також, у тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицьові ушкодження, зокрема з-за понесених у полоні тортур і знущань", - повідомила радник міністра у справах ветеранів, з медичних питань Тетяна Тимошенко.

Крім того, колишні ув'язнені потребують юридичних консультацій та допомоги. Відзначається, що в першу чергу їм усім необхідно відновлення документів: паспорта та посвідчення водія.

Це потрібно в тому числі і для того, щоб надалі комісія могла обробити їх звернення щодо виплати їм 100 тис. гривень матеріальної допомоги. Зазначено, що з людьми щодня працюють психологи, надаючи їм комплексну допомогу і підтримку.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня відбувся обмін полоненими між підконтрольними Росії бойовиками ОРДЛО і Україною. Тим часом Росія сподівається, що після обміну полоненими Київ надасть особливий статус Донбасу.