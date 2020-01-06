У США випустили першу ляльку з порушенням слуху

США вперше була випущена лялька з порушеннями слуху виробником іграшок Mattel для лінійки American Girl. Про це повідомляє CNN.

Так, у вусі ляльки по імені Джосс буде розміщений слуховий апарат. Іграшка буде мати каштанове волосся і карі очі.

Крім виробництва ляльки, компанія стала партнером Асоціації людей з вадами слуху США для підвищення обізнаності про порушення слуху у дітей.

Також виробник іграшок буде збирати для організації пожертви від покупців.

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Як повідомляли Українські Новини, Оскар Деніз (Oscar Deniz) і його колеги з Університету Кастилії – Ла-Манчі створили ляльку, оснащену штучним інтелектом. Вона може не тільки розпізнавати обличчя і їх вираження, але і реагувати на них. Робота системи при цьому не вимагає великих обчислювальних потужностей і працює на батарейках.

Раніше Барбі випустили нову серію ляльок до Міжнародного жіночого дня в 2018 році.