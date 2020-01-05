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05 січня 2020, неділя, 13:55 10
Суспільство 2020-01-05T13:56:57+02:00
Українські Новини
Львів знизив тарифи на опалення на 26% з грудня

Львів знизив тарифи на опалення на 26% з грудня

Василь Трухан
тариф на опалення

Виконавчий комітет Львівської міської ради знизив тарифи на опалення на 26% з грудня 2019 року. Про це йдеться в рішенні виконкому, передають Українські Новини.

Також виконком знизив тариф на централізоване гаряче водопостачання на 20,7%.

"У Львові прийнято рішення про зменшення розміру нарахувань за опалення і гарячу воду для населення та бюджетних установ міста на грудень 2019", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Населення Львова становить 735 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Дніпровський міськрада знизила тарифи на опалення на 30% з грудня.

27 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення.

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