Львів знизив тарифи на опалення на 26% з грудня

Виконавчий комітет Львівської міської ради знизив тарифи на опалення на 26% з грудня 2019 року. Про це йдеться в рішенні виконкому, передають Українські Новини.

Також виконком знизив тариф на централізоване гаряче водопостачання на 20,7%.

"У Львові прийнято рішення про зменшення розміру нарахувань за опалення і гарячу воду для населення та бюджетних установ міста на грудень 2019", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Населення Львова становить 735 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Дніпровський міськрада знизила тарифи на опалення на 30% з грудня.

27 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення.