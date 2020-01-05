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05 січня 2020, неділя, 13:48 11
Події 2020-01-05T15:45:01+02:00
Українські Новини
Обвал даху стався у фондосховищі Львівської галереї мистецтв в Олесько Львівської області

Обвал даху стався у фондосховищі Львівської галереї мистецтв в Олесько Львівської області

Василь Трухан
Львівська картинна галерея, Обвал даху, Олесько

Обвал даху стався у фондосховищі Львівської галереї мистецтв - будівлі колишнього костелу Капуцинів, яке відноситься до пам'яток архітектури національного значення, в селищі Олесько (Буський район, Львівська область).

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У п'ятницю, 3 січня 2020 року, обрушилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів в смт. Олесько Буського району (вулиця Замкова, 27). Це пам'ятка архітектури національного значення, що перебуває на балансі Львівської обладміністрації, але ще в 2012 році його передали Львівській галереї мистецтв для використання в якості фондосховища", - сказано в повідомленні.

Обвалилася частина дерев'яних конструкцій даху, при цьому муровані склепіння витримали, тому музейні експонати не пошкоджені, і люди не постраждали.

На місці тривають протиаварійні заходи.

зокрема, склепіння потрібно тимчасово накрити плівкою, щоб уберегти від намокання в разі дощу або снігу.

"Львівська обласна державна адміністрація спочатку тримає ситуацію на контролі: про неї знають у Міністерстві культури, молоді та спорту, на місце одразу ж прибули представники департаменту архітектури та містобудування облдержадміністрації", - йдеться в повідомленні.

Обладміністрація підкреслює, що охоронний договір від грудня 2012 року зобов'язує користувача - Львівську галерею мистецтв - утримувати в належному стані, проводити наукові дослідження і реставрувати пам'ятку архітектури національного значення - колишній костел Капуцинів, збудований у 1739 році.

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