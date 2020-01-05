Екс-нардеп Лапін отримав близько 0,5 млн гривень від військового комісаріату

27 грудня 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Ігор Лапін (фракція "Народний фронт") отримав одноразову грошову допомогу від Волинського обласного військового комісаріату в розмірі 477 849 гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У своїй декларації про доходи від 30 грудня 2019 року колишній народний депутат Лапін вказав, що одноразова грошова допомога в розмірі 477 849 гривень отримана від Волинського обласного військового комісаріату (ідентифікаційний код: 08013516).

Зазначимо, у декларації про доходи за період з 1 січня по 29 серпня 2019 року зазначено, що Лапін, будучи народним депутатом 8-го скликання, отримав заробітну плату за основним місцем роботи в розмірі 340 628 гривень. Також він має готівкові заощадження в розмірі 30 тис. доларів, 18 тис. євро та 30 тис. гривень. Крім того, зберігає на банківському рахунку понад 125 тис. гривень.

Лапін володіє двома земельними ділянками у Волинській області (площею 5 970 кв. м та 1 000 кв. м), приміщенням "ТОП" площею 1285,7 кв. м з асфальтовим майданчиком площею 560,7 кв. м., а також квартирою площею 40,1 кв. м в с. Липини Луцького району, що придбана в 2016 році за 253 тис. гривень.

У безоплатному користуванні колишнього нардепа знаходиться автомобіль Volkswagen Amarok (2017 року випуску), який був придбаний за 1,083 млн гривень та оформлений на родича - Олега Лапіна.

У декларації про доходи від 5 жовтня 2019 року зазначено, що після складання депутатських повноважень, 3 жовтня 2019 року, Лапін отримав дохід (зарплата за основним місцем роботи) від Міністерства оборони України у розмірі 122 585 гривень.

Нагадаємо, раніше засоби масової інформації (ЗМІ) називали Лапіна командиром штурмової роти "Захід" 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" у складі Збройних сил України[. Також одне з інтернет-видань опублікувало інформацію про те, що він обіймав посаду заступника командира стрілецької роти по роботі з особовим складом 24-го батальйону територіальної оборони "Південь".

Як повідомляли Українські Новини, у законопроекті №10139 від 12 березня 2019 року нардеп Лапін (фракція "Народний фронт") пропонував парламенту ввести кримінальну відповідальність за поширення недостовірної інформації в ЗМІ та мережі Інтернет.