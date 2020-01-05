Суд дозволив героям фільму "Залишаючи Неверленд" судитися з компаніями Майкла Джексона

Двоє чоловіків, які висунули звинувачення в сексуальному насильстві з боку відомого співака Майкла Джексона в документальному фільмі "Залишаючи Неверленд", можуть подати в суд на дві його компанії MJJ Ventures і MJJ Productions. Про це повідомляє "ВВС Росія".

Таке рішення апеляційного суду в Каліфорнії стало можливим завдяки змінам у законодавстві штату, яким підвищили граничний вік за позовом про сексуальне насильство в дитинстві.

Уейд Робсон і Джеймс Сейфчак заявляють, що зазнали насильства на ранчо Джексона "Неверленд" в кінці 1980-х і початку 1990-х. Їм тоді було 7 і 10 років відповідно.

Майкл Джексон помер в 2009 році. Його сім'я спростовує висунуті проти нього звинувачення, а родичі співака назвали фільм "Залишаючи Неверленд" публічним лінчуванням.



У 2014 році суд відхилив позови, подані Робсоном і Сейфчаком. Тоді, за каліфорнійським законами, заяви про сексуальне насильство в дитинстві могли бути подані лише до досягнення позивачами 26-річного віку.

Новий закон, який набув чинності 1 січня, продовжує цей вік до 40 років.

Робсону зараз 37 стрічок, Сейфчаку - 41 рік. Неясно, чому в рішенні суду зазначені обидва чоловіки, незважаючи на те, що Сейфчаку зараз більше 40 років. Швидше за все, суд зарахує його позов, поданий раніше.



Як повідомляли Українські Новини, батька Майкла Джексона звинуватили у кастрації поп-співака, щоб у нього не ламався голос.