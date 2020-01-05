Суд дозволив героям фільму "Залишаючи Неверленд" судитися з компаніями Майкла Джексона

Двоє чоловіків, які висунули звинувачення в сексуальному насильстві з боку відомого співака Майкла Джексона в документальному фільмі "Залишаючи Неверленд", можуть подати в суд на дві його компанії MJJ Ventures і MJJ Productions. Про це повідомляє "ВВС Росія". Таке рішення апеляційного суду в Каліфорнії стало можливим завдяки змінам у законодавстві штату, яким підвищили граничний вік за позовом про сексуальне насильство в дитинстві. Уейд Робсон і Джеймс Сейфчак заявляють, що зазнали насильства на ранчо Джексона "Неверленд" в кінці 1980-х і початку 1990-х. Їм тоді було 7 і 10 років відповідно. Майкл Джексон помер в 2009 році. Його сім'я спростовує висунуті проти нього звинувачення, а родичі співака назвали фільм "Залишаючи Неверленд" публічним лінчуванням.У 2014 році суд відхилив позови, подані Робсоном і Сейфчаком. Тоді, за каліфорнійським законами, заяви про сексуальне насильство в дитинстві могли бути подані лише до досягнення позивачами 26-річного віку. Новий закон, який набув чинності 1 січня, продовжує цей вік до 40 років. Робсону зараз 37 стрічок, Сейфчаку - 41 рік. Неясно, чому в рішенні суду зазначені обидва чоловіки, незважаючи на те, що Сейфчаку зараз більше 40 років. Швидше за все, суд зарахує його позов, поданий раніше.Як повідомляли Українські Новини, батька Майкла Джексона звинуватили у кастрації поп-співака, щоб у нього не ламався голос.