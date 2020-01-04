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04 січня 2020, субота, 14:42 42
Силові структури 2020-01-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Шацькі озера обміліли: проти чиновників відкрили кримінальну справу

Шацькі озера обміліли: проти чиновників відкрили кримінальну справу

Валерия Драгомирова
Волинська область, Держекоінспекція, Шацькі озера
Шацькі озера. Фото: прокуратура Волинської області
Шацькі озера. Фото: прокуратура Волинської області

Посадових осіб Волинської області підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що призвело до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Посадові особи Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище", не здійснили оцінки впливу, який чинить на стан озер незаконна діяльність суб'єктів господарювання.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік від озера Світязь штучні водні об'єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

Держекоінспекція у Волинській області також не подала позову до суду для припинення протиправної діяльності підприємства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовими особами Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України).


Нагадаємо, у 2012 році Україна звинуватила Білорусь у знищенні Шацьких озер.

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