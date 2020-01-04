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04 січня 2020, субота, 13:36 217
Політика 2020-01-04T13:42:10+02:00
Українські Новини
Українська компанія має намір зробити прорив у світовому тваринництві

Українська компанія має намір зробити прорив у світовому тваринництві

Анна Рудык

В Дніпрі на заводі "Потоки" розробили кормовий концентрат з соняшника з рекордно високим вмістом білка. Рівень протеїну в продукті досягає 52%. Використовувати концентрат можна в кормах для свиней, корів, кролів, курей і риб.

"Винайдений в Україні продукт здатний потіснити з світового ринку інші концентрати із сої та соняшнику, які містять менше поживних речовин. Адже на відміну від нового концентрату, звичайний шрот з соняшника містить не більше 40% протеїнів. Рівень протеїну в соєвому шроті трохи вище - 48%. Але при цьому соєвий шрот зазвичай містить ГМО", - йдеться в повідомленні підприємства.

В 2020 році компанія "Потоки" націлена на завоювання новим українським продуктом ринків ЄС. Це продиктовано тим, що корми з сої містять в собі генно-модифікований білок. Країни Європи активно борються з ГМО-продукцією, і ставлять за мету в 2022 році відмовитися від неї повністю. У такому разі високо протеїнові концентрати українського заводу складуть рівноцінну заміну соєвому шроту і витіснять інших конкурентів.

Зараз завод "Потоки" вже провів низку дослідів пов'язаних з апробацією продукту. У грудні був закінчений експеримент з вирощування бройлерів на кормах з вмістом високопротеїнового соняшникового концентрату.

Під час експерименту курчат 42 дні годували високопротеїновим концентратом без використання антибіотиків та стимуляторів росту, як це робиться зазвичай. Контрольна група отримувала корм на основі сої, а дослідницька - на основі соняшникового концентрату. У курей, яких прикормлювали 100% високопротеїновим концентратом, зафіксували приріст від 7 до 8%.При цьому витрати корму у ваговому еквіваленті знизилися на 16%.

Зараз за замовленням компанії розробляються ліцензовані рецептури для годівлі тварин у різних країнах світу. Тайська компанія Bangkok Animal Research Center працює над рецептурами кормів для свиней і курей, а норвезька Nofima AS - для риб.

Наразі завод "Потоки" уклав контракт з нідерландським інститутом SchothorstFeed Research. Вчені будуть аналізувати зміст нового високопротеїнового продукту і його якість з січня 2020 року, і нададуть свої висновки через три місяці.

Зараз же на заводі "Потоки" закінчують монтаж обладнання, розробленого в Болгарії та Німеччині спеціально для виробництва інноваційного концентрату. Випускати концентрат планують під ТМ PROGLOT.
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