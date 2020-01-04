У Києві виступить відомий російський опозиціонер

В Києві, 27 лютого в рамках "форуму мрійників" Dream Big Forum вступить відома письменниця і бізнес-коуч Ірина Хакамада. Про це повідомила компанія-організатор на своїй сторінці в Facebook.

“Хочемо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", — йдеться в повідомленні компанії.

Ірина Хакамада - колишній російський опозиційний політик, одна з номінантів на Нобелівську премію миру в числі тисяч жінок планети. У 1995 році журналом "Time" була названа політиком XXI століття в числі 100 відомих жінок світу.

Хакамада неодноразово висловлювалася на підтримку необхідності нормалізації відносин з Україною і однією з небагатьох публічно визнавала незаконну анексію Криму Російською Федерацією.Раніше під час інтерв'ю відомий український влогер Євген Черняк назвав Ірину Хакамаду самим затребуваним бізнес-тренером СНД.