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04 січня 2020, субота, 13:26 260
Політика 2020-01-04T13:28:58+02:00
Українські Новини
У Києві виступить відомий російський опозиціонер

У Києві виступить відомий російський опозиціонер

Анна Рудык

В Києві, 27 лютого в рамках "форуму мрійників" Dream Big Forum вступить відома письменниця і бізнес-коуч Ірина Хакамада. Про це повідомила компанія-організатор на своїй сторінці в Facebook.

“Хочемо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", — йдеться в повідомленні компанії.

Ірина Хакамада - колишній російський опозиційний політик, одна з номінантів на Нобелівську премію миру в числі тисяч жінок планети. У 1995 році журналом "Time" була названа політиком XXI століття в числі 100 відомих жінок світу.

Хакамада неодноразово висловлювалася на підтримку необхідності нормалізації відносин з Україною і однією з небагатьох публічно визнавала незаконну анексію Криму Російською Федерацією.Раніше під час інтерв'ю відомий український влогер Євген Черняк назвав Ірину Хакамаду самим затребуваним бізнес-тренером СНД.
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