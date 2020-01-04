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  • "Ж@ди і поляки, пи@дуйте далеко". Донька Фаріон відповіла послам Ізраїлю та Польщі з приводу вшанування Україною націоналістів
04 січня 2020, субота, 13:13 16
Політика 2020-01-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
"Ж@ди і поляки, пи@дуйте далеко". Донька Фаріон відповіла послам Ізраїлю та Польщі з приводу вшанування Україн

"Ж@ди і поляки, пи@дуйте далеко". Донька Фаріон відповіла послам Ізраїлю та Польщі з приводу вшанування Україною націоналістів

Тимофей Борзенко
Поляки, євреї, Антисемітизм, Ірина Фаріон

Софія Семчишин, донька політика, члена Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Ірини Фаріон, відповіла на заяву послів Ізраїлю і Польщі з приводу вшанування націоналістів в Україні, інформує портал strana.ua.

На початку січня посли Польщі Бартош Ціхоцький та Ізраїлю Джоел Ліон виступили зі спільною заявою, в якій назвали образливим вшанування в Україні прихильників етнічних чисток. Також дипломатів стривожило, що у вшануванні беруть участь представники влади, зокрема Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада.

Після цього їм відповів голова групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький. Він заявив про те, що посли Ізраїлю та Польщі в Україні допустили помилкові твердження і що рівень антисемітизму в Україні значно нижче, ніж у Польщі.

Тепер в полеміку вступила донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Вона була короткою і просто побажала дипломатам йти далеко з їхніми побоюваннями.

"Ж@ди і поляки, пи... дуйте далеко", - написала Софія.

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