Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року"

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, який повідомив про завершення кар'єри співака, разом з найпопулярнішим виконавцем країни Олегом Винником оголосили про старт спільного проекту. Вони працюють над національною музичною премією "Українська пісня року", грандіозна церемонія нагородження якої відбудеться вже 12 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна", пише Обозреватель.

Михайло Поплавський, який створив премію в 2004 році, вирішив дати їй нове дихання, модернізувати її, трохи змінити концепцію і залучити молодих і прогресивних фахівців. Він упевнений, що разом з Олегом Винником вони створять новий і якісний музичний проект, спрямований на розвиток української музики.

"Ми вирішили відновити проект" Українська пісня року "і відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну в світі. А також тих, хто своєю багаторічною творчістю, просоченою національними традиціями, етнікою, любов'ю до своєї країни і музики, став легендою і прикладом для поколінь українців. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь і берегти надбання нації. Українська пісня повинна домінувати в національному теле і радіопросторі", - сказав Михайло Поплавський, презентуючи проект.

Він зазначив, що команда професіоналів закінчує працювати над останніми штрихами шоу, стверджує номінації, експерти виважено оцінюють учасників. Вони враховують популярність виконавців, які співають українською мовою, їх затребуваність не тільки в радіоротації і телепросторі, а й перегляди в соціальних мережах, гастрольну діяльність, створення нового матеріалу.

"Для мене дуже важливо і значимо працювати над цим проектом, - сказав Олег Винник. - Вірю, що "Українська пісня року" стане головною і найпрестижнішою музичною премією країни. Ми відзначимо тих артистів, які своєю творчістю несуть любов до України, чесно створюють свою музику і з відкритим серцем дарують її людям. Нам важливо пам'ятати про своє коріння, про те, хто ми є, щоб показувати гідний приклад майбутнім поколінням".

Він сам довго йшов до успіху, гастролюючи по всіх містах країни і завойовуючи любов глядача. У той час як пісні його звучали чи не з кожної праски і люди знали напам'ять хіти "Ніно", "Вовчиця", "Щастя", шанувальники роками не відали, хто саме співає ці пісні. Олега не шанували офіційними нагородами та музичними преміями.

"Мені здається, багато виконавців залишаються непоміченими, недооціненими. Глядачі ходять на концерти і співають пісні артистів, які не можуть пробитися на телебачення. Я знаю, про що говорю. Хочу, щоб таких виконавців оцінили професіонали, щоб вони виходили на велику сцену і будували успішне майбутнє, щоб імена нових талановитих артистів, яких у нас багато в країні, знали не тільки в Україні, але і в світі. Наше головне завдання - показати актуальних на сьогоднішній день артистів і відзначити справжніх зірок, чиї імена вже увійшли в історію української естради", - сказав Винник.

Над створенням шоу працює команда професіоналів. Режисером-постановником є Катя Царик, яка створила кліпи для багатьох зірок шоу-бізнесу, в тому числі виступила режисером недавнього концерту Олега Винника в Палаці спорту. Вона обіцяє здивувати глядача нетрадиційною подачею і технічними новинками світового рівня.

"Для мене як для випускниці Університету культури велика честь і відповідальність працювати над цим проектом. Наше завдання - створити не звичний класичний концерт, а зробити акцент на модернізації, технологічності, сучасному зображенні. Гармонійно вкласти все це в зміст кожної пісні. Україна зарекомендувала себе на світовій арені шоу на дуже високому рівні. Велика команда вже приступила до роботи, і це новий виклик для нас ", - сказала Катя Царик.

Ще один випускник університету, успішний керівник кампанії "ALIGHT" Володимир Андрусишин, який працює над шоу у всьому світі, відповідає за технічне наповнення концерту, світлові та звукові ефекти. Він обіцяє показати на українській сцені найбільш вражаючі новинки ринку.

"Для мене принципово важливо підтримувати українську пісню, хочеться, щоб вона була потужно представлена ​​у всіх сферах, щоб було модно створювати і слухати українську пісню, незалежно від квот. Адже вона гідна того - сама мелодійна і красива в світі. І ми довели це безпрецедентним марафоном української пісні "Пісня об'єднує нас", який увійшов до Книги рекордів Гіннесса - 110 годин 4 хвилини і 30 секунд безперервно в прямому ефірі УТ-1 звучали українські пісні. Їх почули в усьому світі, на всіх континентах", - сказав Михайло Поплавський і пообіцяв, що їх з Винником проект стане щорічним.

"Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати і примножувати національні досягнення. Це і є моя життєва позиція. Адже пісня - це наш генетичний код, наше майбутнє і посил поколінням", - вважає Михайло Михайлович.

Нагадаємо, проект "Наша пісня" був створений в 2004 році. У той час майже 90% національних радіо- і телеефірів заповнював іноземний продукт, в основному російський. Поплавський вирішив своїми силами змінювати ситуацію і виводити на сцену українських артистів. У проекті брали участь виконавці, вже популярні артисти і легенди сцени. Вони представляли свою творчість в різних жанрах і стилях. Єдина незмінне умова - пісня повинна звучати українською мовою. З роками проект розвивався, ставав масштабніше, розширював географію і міняв назву. "Українську пісню року" Михайло Поплавський проводив в 2017 році у Варшаві. У проекті за всі роки взяли участь більше трьох тисяч українських артистів.

"Українська пісня - це генетичний код нації, вона вічна, як небо і сонце, в ній звучить душа українського народу", - упевнений Михайло Поплавський.