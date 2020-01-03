ВАКС заочно заарештував екс-першого віце-прем'єра Арбузова

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці суду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

В п'ятницю слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

Суд обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем'єр-міністру уряду Миколи Азарова у вигляді утримання під вартою.

Враховуючи, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав зазначену міру запобіжного заходу відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до цієї статті, після затримання підозрюваного і не пізніше ніж через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає застосування обраного запобіжного заходу або її зміну на більш м'яку.

Екс-чиновник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, суд ЄС визнав незаконною заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко і Клюєва.

15 січня соратника Януковича, підозрюваного в розтраті держкоштів, Арбузова викликали на допит в ГПУ, але він не з'явився.

ГПУ завершила розслідування проти колишнього голови Національного банку і екс-виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузова за підозрою в причетності до розтрати 220 млн гривень Нацбанку.