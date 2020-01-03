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03 січня 2020, пʼятниця, 19:20 16
Події 2020-01-03T20:30:02+02:00
Українські Новини
В Києві сталася потрійна ДТП: є загиблі

В Києві сталася потрійна ДТП: є загиблі

Таня Войтюк
Нацполіція, Аварія, BMW, Mercedes, ДТП
Аварія. Фото: Нацполіція
Аварія. Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі у Києві відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в п'ятницю, 3 січня, на вулиці Васильківська у Голосіївському районі.

Як зазначається, водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. В результаті маневру він зіткнувся з автомобілем Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська. Другу машину відкинуло на автомобіль Hyundai. Через отримані травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також з травмою грудної клітки в лікарню госпіталізували пасажирку авто Hyundai.

Правоохоронці затримали водія BMW. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Аварія. Фото: НацполицияАварія. Фото: Нацполіція

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