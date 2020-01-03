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03 січня 2020, пʼятниця, 16:08 74
Зовнішня політика 2020-01-03T16:24:12+02:00
Українські Новини
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову

СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову

Ярина Вацяк
СБУ, дозвіл на в'їзд, заборона на в'їзд, серіал
Добронравов. Фото: Ruskino.ru
Добронравов. Фото: Ruskino.ru

Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд на територію України російському акторові Федору Добронравову.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Заборону на в'їзд на територію України було скасовано в червні 2019 року.

Заборону скасували у зв'язку з рішенням суду, який визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд Добронравову в Україну на 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу "Пастка для чоловіка", де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.

У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу "Свати".

Раніше Володимир Зеленський розкритикував заборону "Сватів" з допомогою ролика, побудованого на грі в наперстки.

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