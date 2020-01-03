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03 січня 2020, пʼятниця, 12:39 22
Суспільство 2020-01-03T14:15:01+02:00
Українські Новини
В результаті "реставрації" з Маріїнського парку зникли оригінальні вуличні ліхтарі

В результаті "реставрації" з Маріїнського парку зникли оригінальні вуличні ліхтарі

Тетяна Зотова
комунальники, Ліхтарі, Маріїнський парк, реставрація

Комунальники демонтували ліхтарні стовпи, встановлені в Маріїнському парку у 1950-х роках, замінивши їх бюджетними аналогами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дослідник архітектури Семен Широчин, інформує портал hmarochos.kiev.ua.

"Під час ремонту освітлення в Маріїнському парку оригінальні ліхтарні стовпи з чавунного лиття 1950-х замінили черговими товарами у стилі "з Епіцентру". І все це - за наші з вами 18 мільйонів гривень", - написав він.

На підтвердження цього Широчин оприлюднив відповідне оголошення про тендер на сайті Рrozorro.

Щоправда, в оголошенні йшлося лише про "заміну ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в Маріїнському парку", а самі роботи значилися під грифом "Капітальний ремонт і реставрація".

Вартість всіх робіт була оцінена майже у 19 млн гривень. Їх замовником стало КП "Київміськсвітло", а підрядником - будівельна компанія "Тесла".

При цьому, стверджує дослідник, ліхтарі були демонтовані свавільно, оскільки не підпадали під закон про декомунізацію.

"Примітно, що на стовпах відсутня будь-яка радянська символіка. Частиною їхнього декору був національний, флористичний орнамент. Ці ліхтарі розробляли за оригінальним, нетиповим проєктом, і що зробило їх одним із помітних маркерів Маріїнського парку", - пояснює Широчин.

Крім того, зазначає краєзнавець Антон Короб, ці ліхтарі проєктувалися як частина меморіального ансамблю - могили генерала Ватутіна. Це означає, що їхній статус також закріплений постановою Кабміну від 03.09.2009 № 928.

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