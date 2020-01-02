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02 січня 2020, четвер, 19:53 10
Верховна Рада і партії 2020-01-02T20:00:43+02:00
Українські Новини
Парламент повинен відповідати запитам громадян, а не обслуговувати МВФ, – Бойко

Парламент повинен відповідати запитам громадян, а не обслуговувати МВФ, – Бойко

Павло Твердохліб
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, МВФ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що катастрофічне падіння довіри до парламенту за останні 4 місяці відбулося через те, що "монобільшість" Ради вирішувала питання, які вигідні Міжнародному валютному фонду (МВФ), а не громадянам України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"За останні місяці ми спостерігаємо катастрофічне падіння рівня довіри до роботи парламенту з боку наших громадян. Причина в тому, що парламент не дав відповіді людям на дії фінансових спекулянтів, які проштовхують так званий закон про ринок землі. Цей закон категорично не можна приймати, тому що люди проти цього. Вони розуміють, що їх хочуть обдурити", – заявив Бойко.

За його словами, ОПЗЖ виступає за прийняття законів, які потрібні людям, – у першу чергу, тих, що стосуються зниження ціни на газ, повернення пільг і соціальних виплат. Політик нагадав, що відповідний законопроект був в парламенті, але "слуги народу" його не підтримали.

"Людей хвилює, як знизити тарифи, як знизити ціни, як відкрити нові робочі місця, як законодавчо закріпити шлях до миру згідно Мінським угодам, – все це залишилося без відповіді", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

"Крім того, ми внесли постанову про відновлення соціальних виплат за рішеннями Конституційного суду – і чорнобильцям, й інвалідам, і ветеранам. Але вони були заблоковані більшістю парламенту. На жаль, знову-таки "слуги" не підтримали, і це бачила вся країна. Тому і падає довіра до парламенту", – пояснив Бойко.

"Опозиційна платформа - За життя" буде і надалі боротися за потреби людей. Ми вважаємо, що треба відповідати на запити громадян України, а не обслуговувати Міжнародний валютний фонд або фінансових спекулянтів, які поставили сьогоднішній уряд на посади", – резюмував народний депутат.

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