У Дніпропетровській області на підприємстві загинув робітник

Робітник загинув у четвер на Дніпровському металургійному комбінаті (ДМК, Кам'янське, Дніпропетровська область).

Про це повідомила прес-служба підприємства, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 2 січня близько 00:55 на території доменного цеху виявлено працівник підрядної організації (1963 року народження) без ознак життя.

Підприємство класифікувало пригоду як "нещасний випадок зі смертельним результатом".

Проводиться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві впав з висоти і розбився робітник заводу, але це спробували приховати.

А на початку 2019 року на Дніпровському металургійному комбінаті загинув робітник.

Також 2 робочих загинули на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Крім того, в Дарницькому районі Києва під час проведення робіт на будівництві стався нещасний випадок. Один з робітників трагічно загинув.