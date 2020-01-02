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02 січня 2020, четвер, 17:27 14
Події 2020-01-02T19:00:01+02:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області на підприємстві загинув робітник

У Дніпропетровській області на підприємстві загинув робітник

Анна Рудык
загибель робочого, Дніпропетровський металургійний комбінат, Надзвичайна подія

Робітник загинув у четвер на Дніпровському металургійному комбінаті (ДМК, Кам'янське, Дніпропетровська область).

Про це повідомила прес-служба підприємства, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 2 січня близько 00:55 на території доменного цеху виявлено працівник підрядної організації (1963 року народження) без ознак життя.

Підприємство класифікувало пригоду як "нещасний випадок зі смертельним результатом".

Проводиться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві впав з висоти і розбився робітник заводу, але це спробували приховати.

А на початку 2019 року на Дніпровському металургійному комбінаті загинув робітник.

Також 2 робочих загинули на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Крім того, в Дарницькому районі Києва під час проведення робіт на будівництві стався нещасний випадок. Один з робітників трагічно загинув.

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