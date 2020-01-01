Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП

У перший день Нового року під Києвом в районі села Велика Стариця сталася ДТП за участю автомобіля Peugeot, яким управляли підлітки. Про аварію на Новий рік повідомляє ресурс "ДТП. Київ" в Instagram і публікує фото. За інформацією пабліка, біля Великої Стариці підлітки каталися на машині, не справили з керуванням і перекинулися. Очевидці стверджують, що в машині знаходилися двоє дітей у віці 10 років і двоє 14-15-літніх підлітка. Коли машина перекинулась, водій зняв номери з автомобіля і зник у невідомому напрямку. На щастя, під час ДТП ніхто не загинув. На місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські та слідчо-оперативна група.