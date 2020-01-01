підписатися на розсилку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
  • Новини
  • Події
  • Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП
01 січня 2020, середа, 16:28 19
Події 2020-01-01T17:00:06+02:00
Українські Новини
Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП

Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП

Надежда Комендантова
ДТП з дитиною, ДТП з підлітками, ДТП з авто
ДТП під Києвом.
ДТП під Києвом.

У перший день Нового року під Києвом в районі села Велика Стариця сталася ДТП за участю автомобіля Peugeot, яким управляли підлітки.

Про аварію на Новий рік повідомляє ресурс "ДТП. Київ" в Instagram і публікує фото.

За інформацією пабліка, біля Великої Стариці підлітки каталися на машині, не справили з керуванням і перекинулися.

Очевидці стверджують, що в машині знаходилися двоє дітей у віці 10 років і двоє 14-15-літніх підлітка.

Коли машина перекинулась, водій зняв номери з автомобіля і зник у невідомому напрямку. На щастя, під час ДТП ніхто не загинув.

На місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські та слідчо-оперативна група.

Більше новин про: ДТП з дитиною ДТП з підлітками ДТП з авто

Новини
Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua
Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області 17:54
Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки 17:26
Зарплати в Україні зростуть: міністр розповів, як зміняться заробітки українців у 2020 16:55
ДТП під Києвом.
Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП 16:28
В Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків 16:07
більше новин
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії 21:30
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу 23:38 Доповнено
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень 21:15
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік 21:00
більше новин
У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel 19:45
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok