600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові

Близько 600 людей провели 1 січня мітинг з нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) в XX столітті Степана Бандери у Львові. Мітинг розпочався о 14:00 і проходив біля пам'ятника Бандері, передає кореспондент Українських Новин з місця події. Мітинг розпочався з виконання Державного гімну та молебню за Бандеру та усіх загиблих за Україну. Також присутні поклали квіти до пам'ятника Бандері. Учасники мітингу тримали державні та червоно-чорні прапори. Перед присутніми виступив заступник мера Львова Андрій Москаленко. Також у мітингу взяли участь заступники голови Львівської обласної державної адміністрації. Конфліктів не виникало. Бандера народився 1 січня 1909 року. Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна рада неодноразово просив Президента Петра Порошенка повернути лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері і головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання Героїв України.