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  • 600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові
01 січня 2020, середа, 15:59 15
Політика 2020-01-01T16:05:01+02:00
Українські Новини
600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові

600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові

Василь Трухан
Степан Бандера
Фото: Львівська міськрада
Фото: Львівська міськрада

Близько 600 людей провели 1 січня мітинг з нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) в XX столітті Степана Бандери у Львові.

Мітинг розпочався о 14:00 і проходив біля пам'ятника Бандері, передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Мітинг розпочався з виконання Державного гімну та молебню за Бандеру та усіх загиблих за Україну.

Також присутні поклали квіти до пам'ятника Бандері.

Учасники мітингу тримали державні та червоно-чорні прапори.

Перед присутніми виступив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Також у мітингу взяли участь заступники голови Львівської обласної державної адміністрації.

Конфліктів не виникало.

Бандера народився 1 січня 1909 року.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна рада неодноразово просив Президента Петра Порошенка повернути лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері і головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання Героїв України.

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