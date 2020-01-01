600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові

Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16

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У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33

Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel 19:45