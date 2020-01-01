Зеленський бажає українцям єдності та поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020

Президент Володимир Зеленський бажає українцям у 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.

Про це він сказав у новорічному привітанні, передають Українські Новини.

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Зеленський почав з того, що зазвичай президенти в привітаннях переконують, що за рік життя покращилося, хоч цього поки і не помітно, тому українці часто відключають звук під час їх звернень.

"Сьогодні буде по-іншому", - заявив він.

Президент закликав глядачів чесно відповісти самим собі на питання про те, хто вони.

"Ми з вами дуже різні. Так, хто ми: 73%, які обрали Президента, 25%, які його не воcпрінімают, або ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня або 7 січня? .. Хто читає Жадана або слухає Maruv? Дивиться "Іронію долі" або "Один вдома"? .. Святкує 8 березня або вважає його пережитком "совка"? .. Ми ті, хто кажуть "я тебе кохаю" або "я тебя люблю"? " , - запитав він.

Зеленський констатував, що українці дуже різні.

"Все це українці. Чи не ідеальні і не святі, тому що просто живі люди, зі своїми недоліками і тарганами. Але в нашому паспорті не зазначено, правильний або неправильний українець, немає рядка" партріот, "малорос", "ватник" або "бандерівець ". Там написано "громадянин України", у якого є права і зобов'язання ", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що українців багато чого об'єднує.

"Все це ми. І як нам таким різним жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так? Уявіть собі, хіба нас мало що об'єднує? Ми однаково пишаємося великими українцями. Перестали б ми їх поважати, якби дізналися, за кого на виборах голосував Шевченко чи Леся Українка? якби Сковорода і Хмельницький мали різні погляди щодо НАТО? Було б нам важливо, до якої церкви ходять Каденюк і Лобановський? Що думають Антонов або Корольов про розмитнення автомобілів? Як Ступка чи Биков відносяться до нормандського формату?", - сказав Президент.

На його думку, українці шанують великих співвітчизників не за їхні політичні уподобання, тому що "цінують насправді інше".

"Ми однаково раділи, коли наші вийшли на" Євро ". Однаково посміхаємося, коли їдемо по рівній дорозі. Однаково радіємо народженню первістка. Ми щасливі, якщо закохані, не має значення де - в Слов'янську або Дрогобичі. І хрести на могилах наших солдатів, як в Тернополі, так і в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулися наші моряки і полонені, плакали від щастя всі ми", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що в історії України багато епізодів, що об'єднуть українців, але закликав громадян об'єднуватися не "епізодично", а щодня.

"У новому році нам треба бути єдиною країною кожен день. Це має стати нашою національною ідеєю: навчитися жити разом в повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково: це успішна і процвітаюча країна. Країна, де немає війни, і яка повернула своїх людей і свої території. Де не важливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий ", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що саме спільне бачення майбутнього має об'єднати українців.

Як повідомляли Українські Новини, в минулому році, коли Зеленський ще не був президентом, телеканал "1 + 1" випустив його привітання в той час, коли традиційно на телеканалах транслюють привітання від президента. Привітання Петра Порошенка через це закінчилося вже після опівночі. У своєму привітанні тоді Зеленський заявив про намір балотуватися в президенти.

Пізніше Зеленський назвав технічною помилкою трансляцію свого привітання з Новим роком замість привітання Порошенко.