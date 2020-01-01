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01 січня 2020, середа, 06:45 5
Верховна Рада і партії 2020-01-01T07:00:01+02:00
Українські Новини
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності

Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності

Ярина Вацяк
Рада, Депутатська недоторканність, скасування недоторканності
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Сьогодні, 1 січня 2020 року, набрав чинності закон №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Законопроект передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції, в якій йдеться, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Зокрема, пропонується залишити в Конституції лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, прибравши згадку про гарантії недоторканності та неможливість притягнення до відповідальності, затримання і арешту без згоди Ради.

У березні 2016 року КС розтлумачив, що парламент може голосувати в цілому за проект змін до Конституції на будь-якій наступній черговій сесії після тієї, на якій цей документ був прийнятий у першому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Разумков підписав закон про скасування депутатської недоторканності, а 11 вересня скасування депутатської недоторканності схвалив Зеленський.

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