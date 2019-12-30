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30 грудня 2019, понеділок, 19:54 13
Суспільство 2019-12-30T20:45:01+02:00
Українські Новини
Скільки можуть стояти новорічні страви: термін придатності олів'є, шуби і холодцю

Скільки можуть стояти новорічні страви: термін придатності олів'є, шуби і холодцю

Ольга Фандорина
Новий рік, Новорічні рецепти

Жоден новорічний стіл-2020 не обійдеться без традиційних салатів олів'є і оселедець під шубою, також часто готують до свята і холодець. Мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська застерегла українських господинь від того, щоб вони не готували страви у величезній кількості, так зберігати їх можна не так вже й довго. Про це повідомляє Обозреватель.

Зокрема, салат олів'є може зіпсуватися дуже швидко – в заправленому вигляді його термін зберігання складає всього лише чотири години. Щоб салат зберігався довше, його треба заправляти майонезом або сметаною прямо перед подачею на стіл.

"Без заправки він може стояти 40 годин. Тільки не додавайте туди огірки, не додавайте цибулю, і не додавати майонез. Все це – окремо", – сказала Луценко в ефірі ObozTV.

Якщо інгредієнтів для салату нарізали багато, то краще їх зберігати в холодильнику без заправки. Заправлений салат, який залишився з вечора, краще вранці викинути, порадив експерт.

Також бактеріолог перерахувала допустимі строки зберігання інших найбільш популярних новорічних закусок і салатів:

салат оселедець під шубою – 24 години, оскільки потрібен час на просочення;

салат з крабових паличок – 24 години в заправленому вигляді, 48 - годин без заправки;

фаршировані яйця – 2-3 доби, але тільки за умови, якщо були зварені яйця не менше 15 хвилин круто і розібрані чистими руками;

холодець – для закладів громадського харчування встановлена норма в 24 години, але холодець домашнього приготування може зберігатися 3-4 дні.

Вольська дала ще одну корисну пораду щодо зберігання холодцю: його можна заморожувати – в такому вигляді він може пролежати в морозилці протягом одного-двох місяців.

"І якщо ви вже не хочете холодець – це відмінна основа для супу, борщу. Просто переливаете його в каструльку, коли він розморозився, і на його основі готуєте якийсь перше страву", – зазначила експерт.

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