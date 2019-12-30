Адвокат фірми, яка захищала Януковича, запитує справи у слідчих ДБР в якості заступника Держбюро

Хоча офіційно заступники в. о. нового керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової не призначені, остання привела у відомство своїх людей, які вже приймають там справи. Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страны".

"Одним з майбутніх заступників - колишній харківський прокурор Олександр Бабіков. Але більш цікаво те, що він в останні роки був (і є досі) адвокатом фірми Aver Lex, яка відома тим, що захищає Віктора Януковича. Тобто він як і раніше в статусі адвоката, але вже запитує у слідчих ДБР різні справи і вимагає за ним звіту", - пише Telegram-канал.

Раніше "Страна" розповідала, що ще одним заступником Венедиктової стане харків'янин, підполковник СБУ на прізвище Соколов. 85-річний харківський вчений Мехті Логунов, якому дали 12 років колонії за нібито шпигунство, називав Соколова одним з фабрикаторів своєї справи.