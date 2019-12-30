Представник ОБСЄ зі свободи преси привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення 29 грудня з полону бойовиків у Донецьку українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка. Про це Дезір написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю та з полегшенням відзначаю, що Станіслав Асєєв та Олег Галазюк, обоє автори "Радіо свобода" в Україні, були звільнення з тривалого незаконного ув’язнення в Донецьку в результаті обміну утримуваними особами", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Раніше Дезір неодноразово виступав із закликом до звільнення Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, незаконно утримуваних бойовиками російських окупаційних військ у Донецьку.

Як повідомлялося, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.