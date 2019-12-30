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30 грудня 2019, понеділок, 15:59 4
Суспільство 2019-12-30T16:13:00+02:00
Українські Новини
Представник ОБСЄ зі свободи преси привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка

Представник ОБСЄ зі свободи преси привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка

Тимофей Борзенко
Станіслав Асєєв, Галазюк Олег, Журналісти, звільнення, Обмін, ОБСЄ, Арлем Дезір

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення 29 грудня з полону бойовиків у Донецьку українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка. Про це Дезір написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю та з полегшенням відзначаю, що Станіслав Асєєв та Олег Галазюк, обоє автори "Радіо свобода" в Україні, були звільнення з тривалого незаконного ув’язнення в Донецьку в результаті обміну утримуваними особами", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Раніше Дезір неодноразово виступав із закликом до звільнення Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, незаконно утримуваних бойовиками російських окупаційних військ у Донецьку.

Як повідомлялося, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

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